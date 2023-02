Actieplan: zondagsdiensten in alle ziekenhuizen tegelijk

Dat betekent dat er op deze actiedag geen planbare zorg plaatsvindt in de ziekenhuizen die meedoen, stellen drie bronnen. De acute spoedzorg gaat wel door, net zoals bij een reguliere zondagsdienst. Als er geen cao-akkoord wordt gesloten, vindt de landelijke actiedag half maart plaats.

Geen estafette-acties

Hiermee wijken de vakbonden af van de huidige stakingstactiek, zoals bij de vuilnisophalers en in het openbaar vervoer. Ook bij de stakingsgolf in het vorige cao-conflict (2019) met de ziekenhuizen was er sprake van estafette-acties: enkele maanden lang werd er in één of twee ziekenhuizen tegelijk een zondagsdienst gedraaid.

De bonden willen niets kwijt over hoe hun eventuele acties eruit gaan zien. Afgelopen dinsdag hebben ze een ultimatum gestuurd naar NVZ. Daarin eisen ze 10 procent meer loon met terugwerkende kracht tot 1 februari dit jaar plus 100 euro per maand. Als de NVZ niet uiterlijk 21 februari om 12 uur akkoord is, gaat de actiedag definitief door.

Actiecomité opgericht

Hoeveel ziekenhuizen op die dag een zondagsdienst draaien, staat nog niet vast. De verwachting is bij driekwart van de tachtig ziekenhuizen. Eerder deze week lieten de bonden weten dat in de helft van de ziekenhuizen al een actiecomité is opgericht.

Behalve loonsverhoging hebben de bonden andere eisen opgenomen in het ultimatum. Dat zijn onder andere: veel hogere kilometervergoeding, een betere roostering en meer financiële compensatie voor de beschikbaarheidsdiensten.

NVZ biedt 5 plus 5 procent

Het laatste bod van NVZ was 5 procent loon erbij per 1 februari en 5 procent op 1 december dit jaar. Ook is NVZ bereid de kilometervergoeding te verhogen van 8 naar 11 cent. De bonden willen echter 21 cent, een bedrag dat de meeste bedrijven en organisaties in Nederland hanteren.