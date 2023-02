Acties jeugdzorgmedewerkers leiden tot onderhandelingen

“Dat we nu met elkaar praten is een belangrijke stap in de goede richting”, zegt Maaike van der Aar, bestuurder FNV Jeugdzorg. “Het betekent dat er eindelijk geluisterd wordt naar de noodkreten uit de sector en dat we ook kunnen beginnen met het herstel.”

Onverantwoorde werkdruk

Volgens de bond hebben de jeugdbeschermers gemiddeld twee keer meer kinderen en gezinnen onder hun hoede dan verantwoord is. De bond zegt ook afspraken te willen maken over meer werkdrukverlaging op andere onderdelen van de werkzaamheden.

De jeugdbeschermers hebben actie gevoerd door onder meer de bereikbaarheidsdienst terug te schalen, niet meer fysiek bij rechtszaken aanwezig te zijn en het aantal huisbezoeken te verlagen. Volgens de FNV gaan deze acties voorlopig door. In Nederland werken 5000 jeugdbeschermers. (ANP)