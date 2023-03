Acties van de baan: ziekenhuizen en vakbonden bereiken cao-akkoord

Algemene ziekenhuizen en vakbonden hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over de arbeidsvoorwaarden van zo’n 200 duizend werknemers. Na een maandenlange impasse kwamen de onderhandelaars maandag in een overleg tot overeenstemming over flinke loonsverhogingen en meer grip op de roosters. De achterban van de vakbonden moeten nog instemmen met het principe-akkoord.

De onderhandelingen duurden lang en liepen eerder al eens op niets uit. Ziekenhuismedewerkers draaiden in maart uit protest een zondagsdienst op een donderdag. Ze hadden voor april een nieuwe actie aangekondigd, maar die gaat vooralsnog niet door.

Loonsverhogingen

De bonden sluiten het akkoord met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). De cao is afgesloten voor twee jaar. De partijen hebben onder meer afgesproken dat het personeel met terugwerkende kracht per 1 februari een loonsverhoging krijgt van 5 procent en per 1 december komt er opnieuw 5 procent bij. Daarbij geldt een bodem van 150 euro per maand en een plafond van 300 euro voor de hogere loonschalen.

Per 1 juni 2024 gaan werknemers met de laagste lonen er opnieuw 5 procent op vooruit, mensen in de hogere schalen krijgen er dan 2 procent bij en 180 euro. Vakbonden en werkgevers hebben daarbij afgesproken dat ze met elkaar in overleg treden mocht de koopkrachtontwikkeling voor werkenden over 2024 duidelijk en in negatieve zin afwijken van de afgesproken salarisverhoging over dat jaar.

Grip op rooster

Ook zijn afspraken gemaakt over de werkdruk en de roostering. Werknemers in vaste dienst krijgen eerste keuze bij de invulling van diensten en roosters. Bovendien worden met ingang van 1 juli de roosters minimaal drie maanden vooruit gemaakt.

Wijzigingen weigeren

Werknemers krijgen daarnaast het recht wijzigingen in diensten of roosters te weigeren als dit ten behoeve van externe inhuur gevraagd wordt. Alleen als het belang van kwaliteit en continuïteit van de patiëntenzorg of acute zorg in het gedrang komt kan de wijziging alsnog doorgaan, maar dan ontvangt de werknemer de zogenoemde verschoven diensttoelage.

De vergoeding voor bereikbaarheidsdiensten verandert. Zorgmedewerkers die een bereikbaarheidsdienst draaien krijgen een vast nominaal bedrag in geld, maar kunnen ook kiezen voor vrije uren. Indien de zorgmedewerker daadwerkelijk opgeroepen wordt om te werken, worden zowel de uren, als de toeslag uitbetaald.

Ouderschap en overlijden

Werknemers die kiezen voor betaald ouderschapsverlof krijgen hun salaris volledig doorbetaald. Dit jaar geldt daarvoor wel een maximum van 5.579,66 euro per maand. Ook krijgen werknemers het recht op 57 uur rouwverlof bij het overlijden van partner of kind. Verder zijn er nieuwe afspraken gemaakt over eerder stoppen met werken.

Leden aan zet

De leden van de vakbonden zijn nu aan zet en mogen stemmen over het onderhandelingsresultaat. De cao Ziekenhuizen geldt voor ruim 200 duizend zorgmedewerkers in ziekenhuizen en revalidatiecentra.(ANP/Skipr)