ActiVite kiest andere koers met nieuw, tweehoofdig bestuur

Annemijn van Hemel is per 9 juni 2021 bestuurder bij ActiVite. Van Hemel was al directeur bedrijfsvoering en waarnemend bestuurder bij de organisatie voor ouderenzorg.

Na jarenlang een eenhoofdig bestuur te hebben gehad, vaart ActiVite hiermee een andere koers. “De uitdagingen en complexiteit van de ouderenzorg, de toonaangevende rol die ActiVite in de regio heeft en de uitrol van nieuwe concepten vragen veel van het bestuur en de organisatie. Om die reden heeft de raad van toezicht eind vorig jaar besloten de topstructuur te wijzigen van een eenhoofdig naar een collegiaal samenwerkend tweehoofdig bestuur”, aldus Elly Koning, voorzitter van de raad van toezicht.

De wens om het nieuwe lid van de raad van bestuur in de organisatie zelf te vinden, is vervuld met de benoeming van Annemijn van Hemel. De nieuwe voorzitter wordt van buiten aangetrokken. ActiVite is een zorgorganisatie in de regio Zuid-Holland Noord, met acht verpleeghuizen in de regio, (gespecialiseerde) wijkverpleging, ontmoetingscentra en hulp bij het huishouden. Bij ActiVite werken ongeveer 2.500 medewerkers.