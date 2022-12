ActiVite stelt nieuwe toezichthouders aan

Marc Hendriks maakt vanaf 1 december 2022 deel uit van de raad van toezicht en vanaf 1 januari 2023 als voorzitter. Hendriks is tevens bestuursvoorzitter van ziekenhuis Rivierenland en maakt bij verschillende organisaties deel uit van de raad van toezicht.

Kees Blomberg wordt per 1 januari 2023 lid van de raad van toezicht, met als aandachtgebied financiën. Blomberg heeft ruime ervaring als financieel directeur en concerncontroller bij uiteenlopende zorgorganisaties. Zo heeft hij tot 2022 als financieel directeur bij zorgorganisatie Omring gewerkt. Ook bekleedt hij verschillende toezichtfuncties.

Met de benoeming van Hendriks en Blomberg is de vijfkoppige raad van toezicht van ActiVite bijna compleet. Op dit moment maken Esther Peters en Harry Luik deel uit van de raad. Voor de positie van lid van de raad van toezicht met aandachtsgebied digitalisering en ondernemerschap loopt momenteel de werving.

ActiVite is een zorgorganisatie in Zuid-Holland Noord die professionele verzorging, verpleging en hulp bij het huishouden biedt, zowel bij mensen thuis als in verpleeghuizen.