Actiz: Begin maart verzocht om testen

Dat zegt bestuurslid Conny Helder van koepelorganisatie ActiZ naar aanleiding van berichtgeving in Trouw, die is gebaseerd op onderzoek van platform voor onderzoeksjournalistiek Investico voor Trouw, Argos en De Groene Amsterdammer.

Verpleeghuizen die vanaf begin maart probeerden hun personeel te laten testen, werden geweigerd door laboratoria hoewel die soms voldoende testcapaciteit in huis hadden, schrijft Trouw.

Laboratoria

De weigering was volgens de krant mede het gevolg van het ontbreken van een landelijk overzicht van beschikbare capaciteit. “Marktwerking leidde de afgelopen tien jaar tot een wildgroei aan laboratoria. Waar voorheen één of twee labs per regio waren, zijn er nu landelijk ruim honderd. Volgens GGD’ers en arts-microbiologen is het overzicht zoek.”

ActiZ-bestuurslid Helder bevestigt van verschillende zorgorganisaties hierover signalen te hebben binnengekregen. Daarbij ging het volgens haar vooral om instellingen in de provincies Limburg en Noord-Brabant.

Brief van Actiz

Ze wijst erop dat ActiZ begin maart al een brief heeft gestuurd naar het ministerie en het RIVM, waarin wordt aangedrongen op het snel testen van personeel van verpleeghuizen en andere instellingen en het beschikbaar stellen van beschermend materiaal. “En voordat die brief werd verstuurd, waren hier al gesprekken over gaande.”

Inmiddels is het testen van personeel in verpleeghuizen op gang gekomen. Volgens Helder is het in dit stadium niet zinvol erover te speculeren hoe de situatie zou zijn geweest als wel in een vroeg stadium had kunnen worden getest. Daarmee had mogelijk kunnen worden voorkomen dat het virus via een werknemer het tehuis binnenkwam.

Leren

“Maar het is natuurlijk duidelijk dat als het straks allemaal achter de rug is, de kwestie uitgebreid zal worden besproken om ervan te leren”, zegt zij.

Volgens de recentste cijfers zijn onder de bewoners van verpleeghuizen 8811 coronabesmettingen geconstateerd en zijn er 1642 mensen overleden aan Covid-19. Ruim 1700 mensen zijn ervan genezen.