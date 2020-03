ActiZ bundelt coronakennis in digitaal netwerk

De afgelopen week heeft ActiZ al veel documenten van organisaties gekregen over onder meer de organisatie van de aanpak van de uitbraak en het informeren van cliënten, familie, vrijwilligers en leveranciers. Het gaat hierbij om instructies, voorbeeldbrieven, crisisaanpak en Q&A’s. Deze voorbeelden zijn nu beschikbaar in het netwerk, dat de komende dagen verder wordt vormgegeven.

Onjuistheden

ActiZ roept leden op om interessante documenten, praktische tips of andere zaken te delen via het netwerk, maar merkt wel op dat de informatie in dit netwerk soms niet actueel is of onjuistheden kan bevatten. Kritische response is dan ook welkom.