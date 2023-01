ActiZ: grote zorgen over achterblijven WOZO-bouwplannen

Zorgkantoren vroegen zorgaanbieders eind 2022 naar hun uitbreidingsplannen voor de komende jaren. De resultaten werden eind december gepubliceerd in de Regiomonitor 2022 Verpleegzorg. Uit de monitor blijkt dat de huidige plannen niet genoeg zijn om aan de opgave voor de komende jaren te voldoen. “Als de benodigde verpleegzorgplekken en geclusterde woonvormen de komende jaren niet worden gerealiseerd, loopt de hele zorgketen verder vast: bij de huisarts, in het ziekenhuis en in de vvt-sector. Dat betekent nog langere wachtlijsten voor het verpleeghuis en nog meer druk op de thuiszorg”, aldus De Wee.

Bouwplannen on hold

De snelle invoering van scheiden wonen en zorg door het kabinet heeft gezorgd voor grote onzekerheid bij zorgorganisaties, aldus ActiZ. Ook de aangekondigde verlaging van de vastgoedtarieven (NHC) in de Wet langdurige zorg per 2024, de sterk gestegen bouwkosten en het grote arbeidstekort spelen hierin mee. De Wee: “Je ziet dat zorgorganisaties het afgelopen jaar veel bouw- en uitbreidingsprojecten ‘on hold’ hebben gezet of zelfs hebben gestopt. Zij durven en kunnen het risico niet nemen. Niet alleen het achterblijven van uitbreidingsplannen, maar ook de daadwerkelijke realisatie is een probleem.”

Uit de Regiomonitor 2022 blijkt verder dat er voor de komende vijf jaar nog plannen zijn voor 7.000 intramurale verpleeghuisplekken; 1.800 minder dan in 2021. “Zelfs als deze plannen daadwerkelijk worden gerealiseerd, is dit nog steeds onvoldoende om aan de groeiende zorgvraag te voldoen.” Daarom roept ActiZ het kabinet op om alle geplande uitbreidingsplannen door te laten gaan. “Dit geeft zorgaanbieders duidelijkheid en voorkomt dat er nog meer bouwprojecten uitgesteld of stopgezet moeten worden.” Om nog enigszins bij te kunnen sturen is volgens de branchevereniging een duidelijke opdracht voor alle partijen en goede randvoorwaarden van groot belang.