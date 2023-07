ActiZ publiceert nieuwe toolkit Duurzaamheid

Branchevereniging ActiZ heeft een nieuwe toolkit duurzaamheid ontwikkeld. De nieuwe toolkit is gebaseerd op de Green Deal Duurzame zorg 3.0. De tool moet organisaties helpen om de duurzaamheidsdoelstellingen te behalen.

Deze toolkit bevat informatie over verplichtingen en wetgeving, hulpmiddelen voor verduurzaming, inspirerende voorbeelden en handige websites. ActiZ hoopt met deze toolkit iedere zorgorganisatie in de ouderenzorg uit te dagen om zoveel mogelijk acties af te vinken.

Oude toolkit vervangen

In 2021 bracht ActiZ de eerste toolkit Duurzaamheid uit. Deze toolkit was gebaseerd op de Green Deal Duurzame Zorg 2.0. Met de nieuwe Green Deal is er nu ook een nieuwe toolkit.

Actie en versnelling noodzakelijk

De verduurzamingsopgave die er ligt vraagt volgens ActiZ om actie en versnelling. De toolkit is een basisdocument dat zorgorganisaties kan helpen bij het verder invullen van eigen de duurzaamheidsstrategie. Daarbij geeft de toolkit zorgorganisaties concrete handvatten om mee aan de slag te gaan.

Zo worden de doelen en acties aan de hand van de vijf thema’s van de Green Deal toegelicht. Voorbeelden, handige websites en concrete acties per thema staan op één plek.

Uitvoeringsplan

ActiZ heeft de doelen uit de Green Deal uitgewerkt in een eigen uitvoeringsplan. Hierin staan concrete stappen die de ouderenzorg gaat nemen om de zorg te verduurzamen. Duurzaamheid wordt zo een vanzelfsprekend onderdeel van de ouderenzorg. Dit sluit aan bij de visie van ActiZ: Een duurzame toekomst is een gezonde toekomst.