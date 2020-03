ActiZ puzzelt op aanpak corona bij dementie

Wat als waarbij isolatiemaatregelen agressie, angst en onbegrip oproepen doordat betrokkenen lijden aan dementie? Die vraag stelt ActiZ. Volgens branchevereniging is het protocol thuisisolatie van de RIVM in elk geval niet goed van toepassing op deze groep. Met diverse partijen probeert ActiZ heldere richtlijnen op te stellen.

Bij een besmetting kan het gaan om een cliënt die mogelijk besmet is en in thuisisolatie moet. Dit betekent dat deze cliënt zijn woning niet meer mag verlaten. Het contact met anderen en huisgenoten moet zoveel mogelijk of in zijn geheel worden beperkt. Goede hygiënemaatregelen worden dan nóg belangrijker en gezondheidsklachten moeten direct worden gemeld. Een medewerker kan ook besmet zijn en verplicht in thuisisolatie moeten. Ook dan is snelle actie noodzakelijk om (verdere) verspreiding van het virus tegen te gaan.

Maar bij thuisisolatie wordt ervan uitgegaan dat de patiënt voor zichzelf moet kunnen zorgen. ActiZ en VGN (koepel gehandicaptenzorg) hebben bij diverse partijen aangegeven dat dit vaak niet het geval is en dat er daarnaast veel mensen thuis wonen die mogelijk niet goed reageren op isolatiemaatregelen. Veel van deze problemen spelen volgens ActiZ ook in een intramurale setting. Zodra er passende aanbevelingen aan treedt ActiZ hier via een speciale webpagina mee naar buiten.