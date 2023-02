ActiZ stelt bezettingsnorm verpleeghuis ter discussie

Anneke Westerlaken vertelt hierover in een interview met Zorgvisie: ‘Wij stellen de bezettingsnorm ter discussie.’

Dit voornemen is in lijn met de tekst in het Coalitieakkoord uit 2021. Tot nu toe had echter nog geen van de partijen in de ouderenzorg iets over de bezettingsnorm gezegd.

Verpleeghuiszorg

In het Coalitieakkoord staat dat meer aandacht moet komen voor flexibele dienstroosters die lichter zijn dan in het dienstrooster van de NZa. Het dienstrooster van de NZa is de bezettingsnorm die in het huidige kwaliteitskader verpleeghuiszorg staat: “Dit dienstrooster voorziet in de aanwezigheid van twee medewerkers per groep van acht bewoners voor zorg- en zingevingstaken gedurende de dag- en avonddienst. Daarnaast dient er één verpleegkundige per acht groepen aanwezig te zijn. Tot slot is er tijdens de nachtdienst één verpleegkundige per vier groepen aanwezig.”

Aan het nieuwe, integrale, kwaliteitskader kwetsbare ouderen zit een bezuiniging vast van 350 miljoen euro.

Kwetsbare ouderen

De partijen in de zorg die te maken hebben met kwetsbare ouderen zijn aan zet om uitgangspunten en normen te ontwikkelen waaraan kwaliteit van de verpleeg(huis)zorg moet voldoen. In deze periode vindt volop overleg plaats over het nieuwe kwaliteitskader. Dit kwaliteitskader kwetsbare ouderen gaat de drie bestaande kwaliteitskaders in de verpleeghuiszorg, thuiszorg en wijkverpleging vervangen.

Westerlaken: “Wij werken aan een nieuw kader dat meer gaat over de samenwerking tussen formele en informele zorg en ook over de inzet van technologie. Het kwaliteitskader moet een instrument zijn om het gesprek aan te gaan over kwaliteit van zorg. Daarbij moet het over welzijn kunnen gaan en het mag geen risicobeheersingsinstrument zijn. Wij vinden dat het kwaliteitskader moet worden geschreven vanuit een samenlevingsperspectief en minder vanuit zorg.”

Bezuiniging

Minister Helder van VWS heeft 1 maart als streefdatum gesteld voor de oplevering van het nieuwe kwaliteitskader. De bezuiniging kan dan in 2024 ingaan en doorlopen tot en met 2026. Westerlaken weet wel een goede bestemming voor het geld: “Zet die bezuiniging in om de medewerkers beter te belonen.”