ActiZ verwelkomt nieuwe bestuursleden

Kasten is bestuurder van De Pieter Raat Stichting in Heerhugowaard en Pieterse is bestuurder van Zorgbalans in de regio Kennemerland. Het ActiZ-bestuur bestaat verder uit Gideon Alewijnse, Conny Helder, Jeroen van den Oever, Aline Poolen, Ronald Schmidt en voorzitter Henk Kamp.

Kerngroep

Daarnaast heeft ActiZ ook twee nieuwe leden benoemd van de kerngroep Wonen & Zorg. Dit zijn Jeanette Horlings-Koetje, algemeen directeur bij Stichting Samen Zorgen, en Anneke Groenenberg, directeur-bestuurder bij Zorggroep Liante. Met deze benoemingen is ook de twaalfhoofdige kerngroep Wonen & Zorg weer op volle sterkte.