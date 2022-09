ActiZ weigert Integraal Zorgakkoord te tekenen

ActiZ staat achter de beweging van het Integraal Zorgakkoord, zo laat de branchevereniging weten in een persbericht. Zo zijn de leden over het algemeen blij met de extra ruimte voor de wijkverpleging om zorg thuis te bieden. Waar het aan schort zijn garanties over de uitvoerbaarheid van het zorgakkoord.

Rek is eruit

“De afspraken van het Integraal Zorgakkoord staan niet ter discussie”, zegt Actiz-voorzitter Anneke Westerlaken. Ze wijst echter op de grote uitdagingen in de ouderenzorg. De rek is er volgens Westerlaken uit en daarom wil de achterban van Actiz – zo’n vierhonderd organisaties die vooral actief zijn in de zorg voor ouderen en chronisch zieken – komend jaar al garanties.

Onvoldoende vertrouwen

Westerlaken: “Toekomstgericht investeren in de wijkverpleging is daarom harde noodzaak om met schaarse zorgcapaciteit zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen en ondersteunen. Leden van ActiZ willen dat in de zorgcontracten van zorgverzekeraars voor komend jaar al terugzien. Dat gebeurt nog onvoldoende en dat biedt onvoldoende vertrouwen om nu een handtekening te zetten.”