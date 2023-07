ActiZ: ‘Werkgevers blijven tijdens verkiezingen aandringen op meer loon’

Volgens ActiZ is de loonsverhoging in de nieuwe cao voor zorgmedewerkers in de verpleging, verzorging en thuiszorg (vvt) niet genoeg om de loonkloof te dichten. De nieuwe cao voor zorgmedewerkers in de vvt is definitief nu alle vakbonden hebben ingestemd met de afspraken.

In juni zijn werkgeversorganisaties en vakbonden tot een akkoord gekomen over nieuwe cao-afspraken. Zorgmedewerkers krijgen geleidelijk meer loon. De loonsverhoging is als volgt opgebouwd: per 1 oktober 2023 komt er 5 procent loonsverhoging bij, met een bodem van 125 euro. Per 1 maart 2024 en per 1 oktober 2024 vindt een loonsverhoging plaats van 2,5 procent met een bodem van 75 euro. Dit is boven op de 3 procent salarisverhoging die in maart dit jaar is doorgevoerd vanuit de vorige cao-onderhandelingen.

Niet uit de portemonnee van werkgevers

ActiZ vindt het nog niet genoeg om de loonkloof te dichten. “Zorgmedewerkers verdienen gemiddeld 7,5 procent minder dan mensen met een vergelijkbaar opleidingsniveau in de publieke en commerciële sector. Die loonkloof kunnen werkgevers niet uit eigen portemonnee betalen: daarvoor moeten financiers van de zorg over de brug komen met extra middelen. Werkgevers blijven daarop aandringen, ook bij de aankomende verkiezingen.”

Uitwerking

De huidige cao wordt verlengd tot eind 2024. In deze cao zijn ook aanvullende afspraken gemaakt over de reiskostenvergoeding en de onregelmatigheidstoeslag (ORT-toeslag). De komende periode worden de gemaakte afspraken verder uitgewerkt in cao-teksten.