ActiZ wil met toolkit verduurzaming versnellen

De toolkit is gebaseerd op de Green Deal Duurzame Zorg 3.0, die door ActiZ is ondertekend in 2022. De zorgsector is verantwoordelijk voor zeven procent van de CO2-uitstoot in Nederland. Om die terug te dringen, is het volgens ActiZ van belang dat alle zorgorganisaties hun bijdrage leveren aan de opgave om onze samenleving te verduurzamen.

De toolkit geeft zorgorganisaties concrete handvatten. Hierin worden de doelen en acties aan de hand van de vijf thema’s van de Green Deal Zorg 3.0 toegelicht. “Met deze toolkit hopen we iedere zorgorganisatie in de ouderenzorg uit te dagen om zoveel mogelijk acties af te vinken”, aldus ActiZ. “De stevige verduurzamingsopgave vraagt namelijk om onmiddellijke actie en versnelling.”