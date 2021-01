Acupuncturisten willen weer aan het werk: ‘Patiënten de dupe’

De acupuncturisten willen weer aan het werk. Volgens Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur is dat ook hard nodig: “De helft van de mensen die onder behandeling zijn van een acupuncturist, wordt belemmerd in het dagelijks functionering door klachten na het plotseling wegvallen van de behandeling.” Ook bestaat de kans dat ze meer pijnstillers nemen, zegt voorzitter Harm Elsinga.

Eén en ander maakt de club op uit een peiling deze maand onder 1200 klanten. Op de vraag of gezocht is naar een alternatief antwoordde 66 procent van de respondenten aan geen gebruik te maken van andere zorg. “Er zijn patiënten die afhankelijk zijn van acupunctuurbehandelingen omdat er geen reguliere behandeling is tegen hun kwaal, omdat zij de reguliere behandeling niet verdragen of omdat deze erger is dan de kwaal”, legt de vereniging uit.

Verwijsbrief

Mensen kunnen nog wel met een verwijsbrief naar de acupuncturist, maar dergelijke documenten worden volgens Elsinga maar sporadisch uitgeschreven. Maar hij vindt dat de mensen gewoon net als altijd op eigen houtje moeten kunnen komen. “Ze willen en betalen het zelf, dat laatste eventueel via de aanvullende polis.” (ANP)