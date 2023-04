Ad Melkert: Mededingingswet tijdelijk buiten werking stellen voor zorgsector

Volgens Melkert is het onduidelijk of de toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) samenwerking wel toestaat, en moet er geen onzekerheid bestaan over de mogelijkheid om samen te werken. Melkert pleit daarom voor een moratorium op de mededingingswet.

Productieprikkel

Tijdens de uitzending van BNR Nieuwsradio pleitte Melkert ook voor het wegnemen van de ‘productieprikkel’ uit het zorgsysteem. De voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen haalde het Maasstad Ziekenhuis aan als voorbeeld van waardegedreven zorg. In dit ziekenhuis is een zorgcontract afgesloten waarbij zorgverzekeraars een vaste vergoeding betalen voor zorg, onafhankelijk van het aantal uitgevoerde behandelingen.

Prestatiebeloning

Als bonus is er ook een prestatiebeloning afgesproken voor het behalen van doelstellingen, zoals de inzet van thuismonitoring en digitale consulten. Patiënten worden thuis goed gemonitord, waardoor extra ziekenhuisbezoeken niet nodig zijn en de nadruk ligt op wat de patiënt nodig heeft in plaats van wat de instelling nodig heeft om te kunnen draaien. Melkert benadrukte dat het belangrijk is dat er meer van dit soort initiatieven komen, zodat de zorg meer gericht is op het belang van de patiënt en minder op financiële prikkels voor de instellingen.