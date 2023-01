A’damse wethouder wil ziekenhuizen voorrang geven bij vraag naar extra stroomcapaciteit

In het Parool staat dat er momenteel 266 nieuwe grootverbruikers en partijen die meer capaciteit willen op de wachtlijst voor een stroomaansluiting staan. De wethouder wil mogelijkheden krijgen om scholen, maar ook ziekenhuizen en vervoersbedrijven voorrang te geven, ook al melden zij zich later aan.

De wethouder stelt in een brief aan de Tweede Kamer dat Amsterdam meer zeggenschap krijgt over wie aangesloten mag worden op het net. Momenteel geldt namelijk wie het eerst komt, wie het eerst maalt.