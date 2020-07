Adelante bouwt corona-afdeling af

Sinds de ingebruikname van de corona-afdeling op 2 april, werden er ruim honderd coronapatiënten in de leeftijd van 27 tot 78 jaar opgenomen. Een aantal van hen komt nog bij Adelante voor medisch specialistische revalidatie in dagbehandeling.

Nieuwe opnames

Zolang er sprake is van nieuwe intensive care opnames in ziekenhuizen, zullen er ook patiënten aansluitend een revalidatiebehandeling nodig hebben. Adelante verwacht dat het vooralsnog om een klein aantal patiënten zal gaan. Mocht er sprake zijn van nieuwe uitbraken of een eventuele tweede golf dan hoogt Adelante de opnamecapaciteit opnieuw op, aldus bestuurder Henri Plagge.

Hervatting

Bij de plannen die hiervoor worden gemaakt, probeert Adelante de reguliere revalidatiezorg zoveel mogelijk overeind te houden. Inmiddels zijn bij Adelante de reguliere zorg en revalidatiebehandelingen zoveel mogelijk hervat, met inachtneming van infectiepreventie maatregelen zoals de 1,5 meter afstandregel. Ook zien we dat er meer mensen die ziek zijn geweest ten gevolge van corona op zoek zijn naar goede nazorg of revalidatie. Adelante is samen met huisartsen en anderen aan het kijken hoe ze daar ook bij kunnen helpen.