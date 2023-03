Adelante krijgt subsidie voor revalidatie op afstand

Adelante Zorggroep in Limburg heeft subsidie ontvangen van de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en ZonMW. Hiermee kan Adelante de blended care uitbreiden: een combinatie van fysieke revalidatiebehandelingen op locatie met online behandelingen thuis.

“Adelante realiseert zich dat ze de inzet van doelmatige e-health toepassingen moeten blijven stimuleren en faciliteren om de toegankelijkheid, betaalbaarheid en hoge kwaliteit van de revalidatiezorg te behouden”, aldus de adviescommissie over de subsidie: “Het is een ambitieus project met kritische randvoorwaarden, zoals de integratie met het epd”.

Toepassingen zoals beeldbellen en het Adelante Oefenportaal van Telerevalidatie.nl zullen binnen andere diagnosegroepen worden ingezet. Verder wil Adelante (1200 zorgprofessionals) de huidige applicaties verbeteren en beter integreren met het epd.

Margreet Meems, projectleider e-health: “In de afgelopen jaren hebben we mooie resultaten behaald met het opschalen van revalidatie op afstand, maar er is ook nog veel te winnen om onze digitale revalidatie voor nog meer cliënten toegankelijk te maken. Met deze subsidie willen we doorpakken.” Met zorgverzekeraar CZ wordt de financiering onderzocht.