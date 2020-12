Advies bonden om kwaliteitsmodule niet in te voeren

CNV en FNV hebben het Zorginstituut ZiN geadviseerd niet tot invoering van de nieuwe kwaliteitsmodule in de ggz over te gaan. Ze zijn niet tevreden over de nieuwe Generieke Module Indiceren en Coördineren van het Zorginstituut.

Kern van de nieuwe module is dat in de rol van regiebehandelaar een strikte scheiding wordt aangebracht tussen ggz-professionals die indiceren en coördineren. Deze taken zijn bovendien voorbehouden aan een beperkt aantal mensen. Voor de nieuwe functies kijkt de module alleen naar opleiding en niet meer naar ervaring.

Beter passen

Vakbonden CNV Zorg & Welzijn en FNV betwisten dat dit de kwaliteit van zorg ten goede komt en vrezen voor onrust in de sector. De invoering van de regiebehandelaar als vervanger van de hoofdbehandelaar veroorzaakte in 2018 al veel onrust: soms vertrokken ervaren medewerkers en zorgprogramma’s liepen vertraging op of gingen verloren. “Niemand zit te wachten op een herhaling daarvan”, zegt bestuurder Joost Veldt van CNV Zorg & Welzijn. Hij vindt dat de module beter moet passen bij de praktijksituatie.

De Generieke Module verbindt aan de rol van Indicerend Zorgverlener de eis van een opleiding op postacademisch niveau. Verpleegkundig Specialisten komen hiervoor dan niet meer in aanmerking, terwijl zij nu wel kunnen werken als regiebehandelaar. “Hiermee dreigt uitholling van de huidige verpleegkundige- en agogische functies”, aldus de bonden in een gezamenlijke verklaring.

Ervaring meetellen

“Naast opleidingseisen moeten ervaring en competenties meetellen, zodat verpleegkundig specialisten en andere professionals met de juiste bagage als regiebehandelaar kunnen optreden”, vindt Veldt. De nieuwe opzet houdt volgens hem bovendien geen rekening met een van de grootste uitdagingen van de ggz: de wachtlijsten en werkdruk.