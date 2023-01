Opnieuw advies: leid meer specialisten ouderengeneeskunde op

Het is namelijk niet gelukt om de instroomaantallen uit vorige adviezen te halen. “Het kost veel moeite om voor dit specialisme meer interesse te kweken onder kandidaat-aios”, stelt het Capaciteitsorgaan in het Capaciteitsplan 2024-2027. “De hoogte van het advies is een duidelijk signaal voor de urgentie van groei van deze beroepsgroep.”

Evenwicht

Het idee is om in 2040 een evenwicht te bereiken tussen de vraag naar en het aanbod van specialisten ouderengeneeskunde. Het instroomadvies is 17 procent hoger dan in 2019/2020. Toen was het advies om jaarlijks 260 aios te laten instromen.

Vergrijzing

Het Capaciteitsorgaan noemt een aantal andere ontwikkelingen die aan het advies ten grondslag liggen. Van de werkzame artsen zal zo’n 70 procent uitstromen. Dit veroorzaakt een hoge vervangingsvraag. Ook de sterke vergrijzing in Nederland zorgt voor een stijgende behoefte aan specialisten ouderengeneeskunde. Daarbij vraagt de groeiende groep kwetsbare thuiswonende ouderen steeds meer en zwaardere zorg. “Er is dan ook steeds meer vraag naar de inzet van ouderengeneeskunde in de eerste lijn”, zo stelt het Capaciteitsorgaan.