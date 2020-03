Advies premier Rutte: geen handen schudden

Thuis werken

Het kabinet vraagt inwoners van Noord-Brabant ook de komende zeven dagen zo mogelijk thuis te werken. Het is echter niet de bedoeling dat ziekenhuispersoneel of leraren thuisblijven, zei Rutte. Scholen moeten zoveel mogelijk open blijven.

“Dit gaat echt nog wel enige tijd duren”, aldus Rutte. “Daar zullen we ons als land op moeten instellen, dat het niet morgen of overmorgen voorbij is.”

Personeelstekort

Op verzoek van NU’91, beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden, vindt op korte termijn een gesprek plaats met VWS. Dit zal gaan over het personeelstekort in de zorg dat nog nijpender wordt in de strijd tegen het coronavirus. Daarnaast wordt gesproken over het dreigende tekort van de beschermende middelen.

Door de afgekondigde maatregel van het RIVM is de situatie in de Brabantse zorginstellingen acuut nijpend geworden. Zorgverleners die verkouden zijn, moeten volgens de maatregel thuisblijven tot zij klachtenvrij zijn. (ANP)