Advies: Zorgmedewerkers elk jaar een coronaprik

Personeel dat in de zorg werkt, zestigplussers en mensen met medische risico’s zouden elk jaar een herhaalprik tegen het coronavirus aangeboden moeten krijgen. Dat kan het beste in het najaar, eventueel in combinatie met de griepprik waarvoor ze al in aanmerking komen. Dat biedt optimale bescherming in de winter, “maar het hele jaar door zal het mogelijk moeten zijn een vaccinatie te krijgen”. Dat adviseert de Gezondheidsraad.

In totaal zouden ongeveer 4 miljoen mensen de coronaprik kunnen krijgen, schat de raad. Het advies over het “structurele vaccinatieprogramma” gaat naar zorgminister Ernst Kuipers. Die moet de knoop doorhakken.

Hoog risicogroepen

Bij de mensen uit de “medische hoog risicogroepen” en de “medische risicogroepen” gaat het bijvoorbeeld om mensen met het syndroom van Down, mensen met zeer ernstig overgewicht, patiënten die een orgaantransplantatie hebben ondergaan of op de wachtlijst staan en mensen met nierfalen.

Combinatie griepprik

Afgelopen najaar konden mensen naar vaccinatielocaties van de GGD’en gaan om de herhaalprik te krijgen. Als die inenting voortaan wordt gecombineerd met de griepprik kan dat misschien via de huisartsen verlopen, maar dat is volgens de Gezondheidsraad aan de minister.

Het is niet nodig om gezonde mensen van 59 jaar en jonger structureel te vaccineren. Zij zijn nog genoeg beschermd, een nieuwe inenting zal “relatief weinig bijdragen aan aanvullende bescherming tegen ernstige ziekte”, aldus de raad.

Endemisch virus

Het is het eerste advies van de Gezondheidsraad over de aanpak van het coronavirus sinds het einde van de pandemie. Het virus maakt tegenwoordig deel uit van het dagelijks leven, het is zogezegd endemisch geworden. Dat betekent niet dat het virus is verdwenen, want er raken nog altijd mensen besmet. Door toedoen van het virus moeten ook nog altijd mensen in een ziekenhuis worden opgenomen. Bovendien overlijden er nog steeds mensen door de gevolgen van de besmetting. Dit zijn vooral mensen uit de risicogroepen, voor wie de Gezondheidsraad nu een herhaalprik adviseert. (ANP)