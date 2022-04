Adviesraad aan kabinet: meer prioriteit mondiale gezondheid

Het kabinet moet zich meer inzetten om de wereldwijde gezondheid te bevorderen, vindt de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV). Dat is niet alleen in het belang van zuidelijke landen die gebaat zijn bij Nederlandse kennis en hulp, ook is er “een zeker eigenbelang aangezien veel gezondheidsrisico’s grensoverschrijdend zijn”. De coronapandemie heeft volgens de adviesraad laten zien dat “het staande mondiale gezondheidsbeleid niet toereikend is”.