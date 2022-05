Adviesraden: positie van jongeren staat onder druk

De coronacrisis was niet de laatste crisis in het leven van jongeren, stellen veertien adviesraden in een gezamenlijke oproep aan de politiek en de samenleving. Jonge mensen moeten meer worden betrokken bij het maken van beleid, aldus de raden.

“In Nederland hebben weliswaar veel jongeren het goed en bovendien zijn ze veerkrachtig, maar hun positie staat onder druk”, is te lezen in het rapport dat maandag wordt gepresenteerd in Den Haag. “Dat wordt onder meer zichtbaar in het onderwijs, op de arbeidsmarkt en op de woningmarkt.”

Adviesraden

Onder andere de Gezondheidsraad, de Raad voor Cultuur, de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving en de Sociaal-Economische Raad werkten mee. Ook vier jongerenorganisaties schreven mee aan de publicatie.

Kansongeljikheid

Kansen zijn niet gelijk verdeeld tussen jongeren onderling, stelt het rapport verder. Vooral bepaalde groepen jongeren hebben het moeilijker, zoals kinderen van ouders met een lage sociaaleconomische achtergrond, jongeren met een chronische aandoening of jongeren met een migratieachtergrond.

Beleid

Om jongeren meer mee te kunnen laten bepalen over hun eigen toekomst, moeten ze actiever betrokken worden bij het maken van beleid, vinden de raden. “Als we de stem en belangen van de jongeren onvoldoende op waarde schatten, zal beleid niet in die hoopvolle toekomst kunnen voorzien.” (ANP)