Advocaat praat met VWS over bezoekregeling verpleeghuis

Advocaat Liesbeth Zegveld spreekt op 23 juni op het ministerie van Volksgezondheid over de eis tot versoepeling van bezoekregelingen aan verpleeghuizen, die een groep familieleden via haar heeft neergelegd bij ‘coronaminister’ Hugo de Jonge. De raadsvrouw vermoedt dat de minister daarin zal meegaan, laat ze weten aan het ANP.

Zegveld had vorige week namens haar cliënten aan De Jonge laten weten dat ze, als hij de nog altijd relatief strenge regels voor bezoek aan verpleeghuizen niet voor woensdag loslaat, een kort geding tegen de Staat zal aanspannen. Op die dag komt het kabinet met een update van de coronamaatregelen per 1 juli.

Wederrechtelijk

De familieleden en de cliëntenraad van verpleeghuis Vondelstede in Amsterdam betogen via de advocaat dat er op dit moment sprake is van ‘wederrechtelijke vrijheidsontneming’, doordat verpleeghuizen vasthouden aan het limiteren van bezoek, zowel in aantal bezoekers en aantal bezoeken als in tijdsduur. Daarnaast mogen bewoners, ook als ze wilsbekwaam zijn, alleen onder begeleiding naar buiten en mogen ze geen bezoek in hun eigen appartement krijgen.

Overgeleverd

Volgens Zegveld is er geen wettelijke grond om bewoners en hun familieleden zo te beperken. Ook hoe sommige verpleeghuizen omgaan met het bezoeken van stervende bewoners is haar een doorn in het oog. Zegveld stelt dat bewoners en familieleden zijn overgeleverd aan de wil van de zorginstellingen, die ten onrechte schermen met ‘door de Staat gestelde regels’. De Jonge liet vorige week al weten zeker met Zegveld in gesprek te willen. De advocaat spreekt dinsdag in elk geval met topambtenaren, ze wist nog niet of de minister er zelf ook bij zal zijn. (ANP)