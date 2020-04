Afdeling ziekenhuis SKB zegt vertrouwen op in bestuurder vanwege fusie

Een afdeling van Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk heeft het vertrouwen opgezegd in interim bestuurder Rolf de Folter en in de raad van toezicht.

Het personeel van de afdelingen long, cardiologie en neurologie laat dit in een open brief weten. Ze willen dat de huidige fusie tussen SKB en Slingeland zo snel mogelijk ongedaan wordt gemaakt. De betreffende afdeling C1, die uit zo’n 70 medewerkers bestaat, heeft de brief gericht aan de raad van toezicht en de raad van bestuur.

‘Wij willen een volwaardig SKB behouden en denken dat dit alleen maar haalbaar is, indien de huidige fusie zo spoedig mogelijk wordt ontbonden’, schrijven de medewerkers. ‘Bijna een half jaar na de eerste officiële berichtgevingen, bemerken wij als medewerkers van afdeling C1 dat het vertrouwen in het bestuur van het SKB er niet meer is.’

Terug naar zelfstandig ziekenhuis

Ze vragen om een ziekenhuisbrede enquête, waarin alle medewerkers hun standpunt kenbaar kunnen maken. De specialisten van het SKB hebben al eerder zo’n enquête gehouden. Daaruit bleek dat 85 procent terug wil naar een zelfstandig ziekenhuis in Winterswijk, los van het Slingeland.

Hendrik Jan Mensink, voorzitter van de stichting Behoud SKB heeft de brief ook gelezen. ,,Dit is een noodkreet uit het ziekenhuis die serieus genomen moet worden. De onrust onder de nieuwe voorzitter Rolf de Folter is vele malen groter en de vertrouwensbreuk is onherstelbaar”, constateert hij.

‘