Agema probeert onder bezuiniging verpleegkundigen uit te komen

Agema zelf toonde zich al erg ongelukkig met de onverwachte extra korting, die haar vorige week in de maag werd gesplitst om bezuinigingen op onderwijs te kunnen schrappen. De coalitiepartijen waren dat overeengekomen met vier oppositiepartijen om hun noodzakelijke steun voor de onderwijsbegroting te verwerven, maar waren niet bedacht op de gevolgen voor de zorg.

Praktische oplossing

“Volgens mij ziet niemand deze ombuiging zitten”, zei Agema woensdag bij een protestactie van zorgpersoneel. Ze vraagt “de Kamer om wat ruimte te krijgen om voor dit probleem een praktische oplossing te zoeken. De Kamer is uiteindelijk de baas. Ik zal met een voorstel moeten komen en dat zal ik ergens in januari dan ook doen”.

Niet de bedoeling

Ook regeringspartijen als Agema’s eigen PVV erkennen dat de bezuiniging op het na- en bijscholen van verpleegkundigen “niet de bedoeling” was. Op een oplossing willen ze niet vooruitlopen. Agema krijgt volgens PVV-Kamerlid René Claassen de ruimte voor een uitweg, maar “zij is aan zet”. Ook bij de andere coalitiepartijen viel te horen dat de inzet was de bezuiniging te laten landen bij medisch specialisten, de grootverdieners in de gezondheidszorg.

Nieuwe dekking

De tegenstanders moeten “het ijzer smeden nu het heet is” en de bezuiniging donderdag wegstemmen, bepleit GroenLinks-PvdA’er Julian Bushoff. Dat moet met hulp van eveneens ontevreden coalitiepartijen meteen “een voldongen feit” worden, als het aan de grootste oppositiepartij ligt. Bij de onderhandelingen over de voorjaarsnota, de bijstelling van de begroting ieder voorjaar, moet dan een nieuwe dekking worden gevonden om het gat te dichten.

De wensen voor de voorjaarsnota stapelen zich op. Zo beloofde het kabinet eerder al om bij die gelegenheid de btw-verhoging op sport, cultuur en media terug te draaien. (ANP)