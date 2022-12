Agressie door huisartsentekort, beveiliging voor Rotterdamse praktijk

Huisartsenpraktijk Punt Zuid in de Rotterdamse wijk Charlois heeft beveiliging ingehuurd vanwege de toenemende intimidatie en agressie. Dit schrijft de organisatie die de praktijk beheert, Centric Health, in een brief aan patiënten, meldt Open Rotterdam .

In de brief valt te lezen dat er een sfeer van onveiligheid is ontstaan. Wat er precies gebeurt wordt niet duidelijk, maar er is sprake van bedreigende en intimiderende teksten waardoor het personeel zich onveilig voelt.

Bereikbaarheid

De bereikbaarheid van de praktijk is flink ontwricht nadat een huisarts met pensioen ging. Op een patiëntengroep van zevenduizend mensen werken nu twee parttimers en soms waarnemers bij de praktijk. Als gevolg moeten patiënten die bellen lange tijd wachten. Soms krijgen ze alsnog niemand aan de lijn met het advies om morgen terug te bellen.

Zoektocht naar nieuwe huisarts

Directeur Eugen Zuiderwijk vertelt aan Open Rotterdam op zoek te zijn naar een nieuwe huisarts, maar startende huisartsen willen liever zzp’er zijn en nog geen eigen praktijk hebben. Wethouder Ronald Buijt van de gemeente wil naar aanleiding van de problemen in kaart brengen hoe hoog de druk is bij huisartsen.