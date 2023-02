Aidsfonds boos om niet vergroten toegang tot hiv-preventiepil

Onbegrijpelijk. Dat vindt Aidsfonds – Soa Aids Nederland van de beslissing van zorgminister Ernst Kuipers om de pilot met de hiv-preventiepil PrEP niet verder uit te breiden. “Het is werkelijk onbegrijpelijk waarom een middel dat veilig en effectief is en zorgkosten bespaart niet voldoende wordt ingezet”, aldus directeur van het Aidsfonds – Soa Aids Nederland Mark Vermeulen.

Via een proefproject krijgen nu 8500 mensen de pil, waarmee het oplopen van hiv voorkomen kan worden. Het project loopt tot medio 2024 en rond de zomer neemt Kuipers een besluit. De minister concludeerde “voorzichtig dat de seinen op groen staan voor het continueren van de PrEP-zorg” na de pilot.

Maar op dit moment staan er volgens het fonds meer dan drieduizend mensen op wachtlijsten om de pil ook te kunnen krijgen. “Het alternatief – PrEP via de huisarts – is in de praktijk meestal niet beschikbaar omdat veel huisartsen PrEP niet willen voorschrijven. Bovendien kan niet iedereen zich de kosten veroorloven van PrEP-zorg via private aanbieders.”

In zijn brief erkent de minister dat mensen die op de wachtlijst staan intussen hiv oplopen, aldus het fonds. “PrEP is één van de onmisbare middelen om verspreiding van het hiv-virus definitief te stoppen, meer mensen toegang geven tot PrEP brengt het einde van de hiv-epidemie dichterbij. Gezien de stijgende zorgkosten is dat niet onbelangrijk”, zegt Vermeulen.

Het aantal mensen in de pilot is overigens al eens eerder uitgebreid, van 6500 naar 8500. De minister ziet verdere uitbreiding vooralsnog echter niet zitten vanwege een gebrek aan geld en mensen. (ANP)