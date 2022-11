Aidsfonds: in steeds meer landen groeit de hiv-epidemie weer

Op steeds meer plekken in de wereld groeit de hiv-epidemie weer, meldt het Aidsfonds maandag in aanloop naar Wereld Aids Dag op 1 december. In 45 landen liepen in 2021 meer mensen hiv op dan in het jaar daarvoor. Terwijl met de toenemende beschikbaarheid van medicijnen en steeds grotere kennis over hiv de epidemie eigenlijk juist zou moeten afnemen.

In Oost-Europa en Centraal-Azië, in het Midden-Oosten en in Noord-Afrika groeit de hiv-epidemie al tien jaar lang weer structureel. Maar ook in Azië en in Latijns-Amerika, waar hiv enige tijd redelijk onder controle leek, neemt het aantal hiv-infecties inmiddels weer toe.

Ongelijkheid

In 2021 kwamen er wereldwijd 1,5 miljoen mensen met een hiv-infectie bij. Er overleden in dat jaar ruim 650.000 mensen aan de gevolgen van aids. Volgens het Aidsfonds stagneert de bestrijding van hiv in veel wereldregio’s onder meer door toenemende ongelijkheid. Nog steeds hebben 10 miljoen mensen met hiv geen toegang tot levensreddende medicijnen.

Politieke onwil

“Ongelijkheid en discriminatie houdt de hiv-epidemie in stand”, zegt Mark Vermeulen, directeur van het Aidsfonds. “Te veel mensen worden uitgesloten van levensreddende zorg, puur om wie ze zijn, waar ze wonen en wie ze liefhebben. In steeds meer landen is er de politieke onwil om te investeren in toegankelijke gezondheidszorg, een fundamenteel recht dat niet wordt erkend. Dat is meedogenloos én desastreus voor de wereldwijde aidsbestrijding. Na veertig jaren van inspanningen en wetenschappelijke vooruitgang zetten we in te veel landen nu weer grote stappen achteruit.”

Homomannen, transgender personen, sekswerkers en druggebruikers en hun seksuele partners bijvoorbeeld worden in steeds meer landen gestigmatiseerd en gediscrimineerd. Hierdoor hebben ze niet of nauwelijks toegang tot preventiemiddelen en medicijnen. De wereldwijde toename van hiv-infecties is vooral zichtbaar onder jongeren, in de leeftijdsgroep van 15 tot 24 jaar.

Bevroren budgetten

De landen in de wereld die de meeste mensen met hiv tellen, hebben hun budgetten voor aidsbestrijding bovendien al voor het tweede jaar op rij bevroren. Zij hebben het geld dat zij daarmee besparen nodig voor de bestrijding van het coronavirus en de economische crisis die op de coronapandemie volgde.

Ook veel westerse donorlanden, met uitzondering van de Verenigde Staten, stellen volgens het Aidsfonds te weinig geld beschikbaar. De afgelopen tien jaar verminderde hun bijdrage aan aidsbestrijding in armere landen met 57 procent. Het Global Fund, het wereldwijde fonds ter bestrijding van hiv, tbc en malaria, riep donorlanden dit jaar op om hun bijdrage voor de komende drie jaar aanzienlijk te verhogen: met 30 procent. Sommige landen gaven gehoor aan die oproep. De Nederlandse regering deed dit volgens het Aidsfonds niet en verhoogt haar bijdrage met 15 procent. (ANP)