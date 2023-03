Aiko de Raaf benoemd tot kwartiermaker IZA

De Raaf werkte de laatste achttien jaar in verschillende functies binnen de zorgsector. De afgelopen tien jaar was hij manager en hoofd strategie bij het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). De Raaf is benoemd op 6 maart 2023.

Regionale samenwerking

Om de zorg voor iedereen toegankelijk, kwalitatief goed en betaalbaar te houden zijn in Nederland afgelopen tijd het Integraal Zorgakkoord (IZA) en andere akkoorden gesloten. Alle akkoorden zien samenwerking in de regio als deel van de oplossing. Het is belangrijk dat samenwerking in de regio zelf tot stand komt. Om de verandering in het veld aan te jagen stelt VWS een kwartiermaker IZA aan.

De Raaf heeft als taak de samenwerking tussen verschillende organisaties in de regio te verbeteren, zodat ze beter kunnen samenwerken bij de uitvoering van het IZA en andere afspraken. Op die manier kunnen goede voorbeelden van regionale samenwerking ook in andere regio’s worden toegepast. Naast het verbeteren van samenwerking, zal de Raaf ook problemen om beeld brengen en daar in overleg met VWS oplossingen voor aandragen.