Akkoord nieuwe cao gehandicaptenzorg: 15 procent meer loon

De 200.000 medewerkers in de gehandicaptenzorg krijgen vanaf 1 september in oplopende mate 10 procent meer salaris. Bovendien is er een minimumbedrag afgesproken, waardoor de mensen die het minste verdienen er tot 15 procent op vooruit gaan.

Beeld: © Minerva Studio / stock.adobe.com

Dat is het resultaat van afspraken die vakbonden en werkgevers gisteravond hebben gemaakt. Beide partijen hebben de lopende cao opengebroken, vanwege de hoge inflatie.

Saida Youssef, bestuurder FNV Zorg & Welzijn: “Erg belangrijk, want deze mensen doen enorm belangrijk werk, maar zagen vanwege de inflatie hun koopkracht keihard verdampen. We zijn er nog niet, want op het gebied van werkdruk en het personeelstekort is er nog werk aan de winkel. Maar dit is een stap in de goede richting.”

Minimum van 80 euro

In mei kregen medewerkers er vanwege de lopende cao al 3,2 procent bij, maar door het akkoord (dat nog met de leden moet worden besproken) krijgen ze er op 1 september nog eens 3 procent bij – met een minimum van 80 euro bij een volledige werkweek.

Drie maanden later komt er weer 3 procent bij met een minimum van 80 euro. Volgend jaar juni stijgen de lonen met 2 procent met een minimum van 55 euro en op 1 december 2024 komt daar opnieuw 2 procent bij met een bodem van 55 euro.

Verdubbeling vergoeding

Andere verbeteringen zijn: verdubbeling van de reiskostenvergoeding naar 16 cent per kilometer, de onregelmatigheidstoeslag wordt berekend over het feitelijke uurloon en medewerkers in vaste dienst krijgen eerste keus bij het maken van roosters.

Protocol grensoverschrijdend gedrag

Op initiatief van NU’91 komt er een protocol in de cao dat grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer terug moet dringen. Femke Merel van Kooten, sinds een dag interim-voorzitter van NU’91 na het vertrek vorige week van Stella Salden: “We zijn blij dat de VGN hierin meegaat.”

Van Kooten: “Het is belangrijk dat alle zorgprofessionals tijdens hun werk worden beschermd tegen elke vorm van agressie, intimidatie, discriminatie en/of pesten. Met dit protocol worden hun rechten juridisch verankerd in de cao.” Het protocol naar verwachting per 1 januari 2024 als bijlage worden toegevoegd aan de cao.

Vanwege de gemaakte afspraken zijn plannen voor acties opgeschort. De leden krijgen de komende maand de mogelijkheid om te stemmen over de afspraken.