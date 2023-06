Akkoord over tussentijds extra loon in nieuwe cao vvt

De bonden hebben vannacht een akkoord bereikt met de werkgevers in de vvt over een extra tussentijdse loonsverhoging in een nieuwe cao. De extra loonsverhoging valt beperkt uit: plus 5 procent boven op de huidige cao.

Die huidige cao loopt tot 31 december van dit jaar. Aanstaande oktober krijgen de werknemers er 5 procent bij. De lopende cao wordt verlengd met een jaar (2024). In dat jaar krijgen werknemers 5 procent meer loon: 2,5 procent in maart 2024 en 2,5 procent in oktober 2024.

Ook is afgesproken dat werkgevers de onregelmatigheidstoeslag (ort) gaan berekenen over het volledige uurloon – nu is er een maximum.

Veilige werkomgeving

Verder worden in de nieuwe cao passages opgenomen die de werkomgeving veiliger moeten maken. Medewerkers moeten worden beschermd “tegen elke vorm van agressie, intimidatie, discriminatie en/of pesten”. Er komt een ‘protocol grensoverschrijdend gedrag’. Dat richt zich op preventie, hoe te handelen bij incidenten en de nazorg voor zorgprofessionals die hiermee te maken krijgen. Daarmee worden de rechten van de zorgprofessionals juridisch verankerd.

Opvallend dat dit een inititief is van NU’91. Gisteren werd bekend dat de ledenraad van de bond het vertrouwen in voorzitter Stella Salden heeft opgezegd vanwege klachten over grensoverschrijdend gedrag van haar. Medewerkers spreken over een “angstcultuur, hoog ziekteverzuim en vertrek van veel medewerkers” vanwege die werkomstandigheden.

Hogere reiskostenvergoeding

De reiskosten gaan in de nieuwe cao omhoog van 10 naar 17 cent per kilometer. Wel is er de “intentie” om toe te werken naar de vergoeding die de meeste organisaties hanteren: 23 cent per kilometer. Ook wordt de maximumgrens waarbinnen de kilometervergoeding wordt gegeven, verruimd van 30 naar 40 kilometer.

Bovendien is afgesproken dat vaste medewerkers de eerste keuze krijgen bij het maken van nieuwe roosters.