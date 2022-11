Bij geen enkel ziekenhuis in Nederland wordt door ‘Albert Heijn to go’ nog alcohol verkocht. Dit zegt Marein Warmerdam, woordvoerder van Ahold Delhaize.

In berichtgeving van Medisch Contact staat dat Amsterdam UMC een van de laatste ziekenhuizen was waar nog alcohol te koop was. Het ziekenhuis zelf stelt “dat het schuurt wanneer je als zorgverlener de verkoop van alcohol probeert te ontmoedigen, er elders op het ziekenhuisterrein wijn en bier wordt verkocht”.

Het alcoholverkoopverbod is per 31 oktober bij het ziekenhuis van kracht gegaan. Al kan er bij besloten feesten en partijen nog wel alcoholhoudende drank geschonken worden.