Albert Schweitzer pakt grensoverschrijdend gedrag aan met app

“Al jaren poppen er van tijd tot tijd voorbeelden op uit verschillende sectoren”, zegt voorzitter van de raad van bestuur Peter van der Meer in tv-programma Nieuwsuur. “Na het zoveelste bericht over andere organisaties dacht ik nog, ach het valt mee, zeker bij ons. Gewoon in ons eigen ziekenhuis gebeurt dit ook.” Landelijk onderzoek wees eerder uit dat een kwart van de zorgmedewerkers te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag van collega’s.

Bepaald gedrag

Chirurg Maarten Lijkwan nam in december het initiatief om met zijn collega’s een gedragscode op te stellen: “Blijkbaar hebben we toch nog niet door hoe we met elkaar omgaan. Wij staan als chirurgen bekend om bepaald gedrag, maar ik denk niet dat het anders is dan in een willekeurig bedrijf waar machtsverhoudingen spelen, zoals de advocatuur of de media,” zegt Lijkwan in Nieuwsuur.

Zouikwatzeggen-app

Ziekenhuismedewerkers kunnen de #zouikwatzeggen-app downloaden. Die geeft aan wanneer en in welke gevallen stappen gezet kunnen worden. Ook kan er een melding worden gestuurd (al dan niet anoniem) naar een vertrouwenspersoon.

Vice-decaan Christa Boer van de geneeskundefaculteit VU Amsterdam heeft de app gebouwd, vertelt ze tegen Nieuwsuur: “Omdat we hoorden over gevallen van grensoverschrijdend gedrag en vonden dat studenten te veel drempels hadden om dit kenbaar te maken.”