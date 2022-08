ASz locatie Zwijndrecht wordt centrum voor planbare zorg

De locatie van het Albert Schweitzer ziekenhuis in Zwijndrecht wordt een electief centrum. Hier zal vooral planbare zorg worden geleverd. Dat heeft de raad van bestuur besloten, zo is te lezen op de website van het ziekenhuis .

De verpleegafdelingen van onder meer Cardiologie en Interne Geneeskunde gingen in het begin van de coronapandemie al versneld dicht in Zwijndrecht en keren niet terug. Aanvankelijk wilde het ziekenhuis toewerken naar een volledig dagcentrum, zonder opnames voor de nacht. Daar komt de raad van bestuur voor een deel op terug. Patiënten kunnen na een operatie ook in de toekomst één of enkele doordeweekse nachten worden opgenomen op de ‘shortstay’.

Planbare ingrepen

“Door een overnachtingsmogelijkheid te behouden, kunnen we van Zwijndrecht bij uitstek de locatie maken waar de meeste planbare, niet-complexe ingrepen plaatsvinden”, zegt Annemiek Rutters, lid van de raad van bestuur. “Dit wordt hét kenmerk en het sterke punt van de locatie Zwijndrecht. Patiënten worden in een gastvrije sfeer snel en goed geholpen.”

Meer patiënten

Het in fasen opbouwen van een electief centrum begint na de zomer van 2022. Eerst is het specialisme Orthopedie aan de beurt. “We gaan uiteindelijk grotere aantallen patiënten opereren in Zwijndrecht dan nu, denk bijvoorbeeld ook aan handpolschirurgie, maagverkleiningen, liesbreuken en staaroperaties. (..) We werken toe naar korte toegangstijden. We bundelen de vertrouwde expertise in vaste zorgteams, met persoonlijke aandacht en kleinschaligheid”, aldus Rutters.

Op de locatie blijft ook het brede scala van poliklinieken en onderzoeksafdelingen aanwezig.