Albert Schweitzer ziekenhuis start met plaszakken

Om te voorkomen dat de contrastvloeistof via de urine van patiënten in het riool terechtkomt, start het Albert Schweitzer ziekenhuis met plaszakken. “Zo zetten we weer een stap in het steeds duurzamer maken van ons ziekenhuis”, aldus het Dordrechtse ziekenhuis.

Contrastvloeistof, die wordt gebruikt bij CT-scans, bevat jodium. Die komt via de urine van de patiënt in het riool terecht. Jodiumhoudende stoffen zijn moeilijk te verwijderen uit het water. “Daarom vragen we patiënten of zij na het onderzoek de eerste vier keer in de plaszak willen plassen”, aldus het Albert Schweitzer ziekenhuis. Na gebruik kan de plaszak bij het restafval. Patiënten krijgen de plaszakken mee van de laboranten.

Green Team

“Wij maken ons hard voor het verduurzamen van ons ziekenhuis. Onder meer door het terugdringen van medicijnresten, ons energieverbruik omlaag te brengen en door afval te scheiden”, aldus het ziekenhuis. De Stuurgroep Duurzaamheid houdt de voortgang van de duurzame activiteiten in het ASz in de gaten. Het Green Team van afdeling Radiologie introduceerde de plaszak op de afdeling.