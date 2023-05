Ale Houtsma stopt als bestuursvoorzitter

Na vier jaar stopt Ale Houtsma per 1 juli als bestuursvoorzitter van het topklinische Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) in Nijmegen.

Ale Houtsma werkt al zijn hele loopbaan in de zorg, in verschillende ziekenhuizen zowel in Nederland als daarbuiten.

Rol bij CWZ

Bij zijn komst in 2019 kreeg hij een stevige veranderopdracht. Er volgden vier intensieve jaren waarin veel is gebeurd. Onder zijn bestuurlijke leiding heeft CWZ haar positie als topklinisch ziekenhuis voor de regio Nijmegen verder gestalte gegeven, en een gedragen organisatie- en samenwerkingsstrategie ontwikkeld.

Onder meer op het gebied van digitale zorg heeft CWZ ook in landelijk verband een belangrijke voortrekkerspositie weten te verwerven. De veranderingen zijn in de afgelopen jaren doorgevoerd met behoud van financieel positieve resultaten.

Intensieve jaren

Ale Houtsma: “Het waren vier intensieve jaren door alle veranderingen die noodzakelijk waren. Ik ben trots op wat er is bereikt. Tegelijkertijd is er ook nog genoeg te doen. CWZ gaat een nieuwe fase in. Voor mij een goed moment voor een nieuwe stap.”