Alert blijven op mentale klachten jonge moeders, maant Trimbos

Uit de monitor komt naar voren dat genoemde klachten met name voorkomen nadat het kind een half jaar oud is geworden. “Zo ervaart 11 procent van de moeders met een kind van 0-3 maanden (heel) veel stress en is dit twee keer zo veel (22 procent ) als het kind 7-12 maanden is. Ook ervaart een aanzienlijk deel van de vrouwen met een kind van 7-12 maanden nog depressieklachten (23 procent) of angstklachten (29 procent)”, constateert het instituut.

Mentale gezondheid

“Het is belangrijk dat zorgverleners dus óók een halfjaar na de geboorte aandacht blijven schenken aan de mentale gezondheid van de moeder. Dat is lastig doordat moeders dan minder vaak bij het consultatiebureau komen. Toch kunnen de huisarts of jgz-verpleegkundige of -arts hier wel alert op zijn, evenals de omgeving van de moeder. Moeders roep ik op: houd je gevoel niet voor jezelf en praat erover”, vult Linda Bolier, medewerker mentale gezondheid, de onderzoeksresultaten aan.

Roken en drinken

De monitor toont ook aan dat roken vóór, tijdens en na de zwangerschap sinds 2016 is afgenomen bij de (aankomende) moeders. In 2016 rookte bijvoorbeeld 9 procent van de vrouwen terwijl ze in verwachting waren, in 2023 was dat nog 6 procent. Partners stoppen minder vaak, terwijl hun rookgedrag ook slecht is voor de baby.

Het alcoholgebruik door vrouwen in verwachting is ook gedaald, maar het aantal dat vóór de zwangerschap nog het glas heft, is gelijk gebleven. Het percentage vrouwen dat alcohol drinkt op het moment dat zij weten dat zij moeder worden, daalde van 5 procent in 2016 naar 2 procent in 2023. (ANP)