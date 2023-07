Alexander Monro Ziekenhuis sluit zich aan bij AYA Zorgnetwerk

Het Alexander Monro Ziekenhuis heeft zich aangesloten bij het landelijk AYA Zorgnetwerk. Hiermee voorziet het in borstkanker gespecialiseerde ziekenhuis in de behoefte aan integrale, leeftijdsspecifieke zorg van jongvolwassenen met kanker in de leeftijd van 18 tot en met 39 jaar.

AYA staat voor ‘Adolescents and Young Adults’. Tijdens en na kanker gaat AYA-zorg uit van de vraag: ‘Wie ben jij en wat heb je nodig?’.

Specifieke ondersteuning

Sinds deze maand heeft het Alexander Monro Ziekenhuis zich aangesloten bij landelijk AYA Zorgnetwerk. Hiermee voorziet het in borstkanker gespecialiseerde ziekenhuis in de behoefte aan integrale, leeftijdsspecifieke zorg van jongvolwassenen met kanker in de leeftijd van 18 tot en met 39 jaar. “De levensfase waarin jongvolwassenen met kanker zich bevinden vraagt om specifieke ondersteuning en begeleiding in combinatie met de beste medische zorg. De stap naar het AYA Zorgnetwerk helpt bij het formaliseren en borgen van deze zorg”, vertelt Sissi Grosfeld, verpleegkundig specialist in het Alexander Monro Ziekenhuis.

Een team collega’s is nu opgeleid om deze groep jongeren met kanker, optimaal te begeleiden. “Hiermee hoopt het ziekenhuis deze groep jongvolwassenen te helpen om in hun kracht te staan en te ondersteunen in het behouden van de regie over het eigen leven”, besluit Grosfeld. Elk jaar wordt in Nederland bij ruim 17.000 vrouwen borstkanker (inclusief voorloperstadium) geconstateerd.