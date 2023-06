Algoritme voorspelt toestroom op IC Gelre ziekenhuizen

Een gebrek aan personeel en een hoge werkdruk dwingen ziekenhuizen ertoe om de beschikbare menskracht zo slim mogelijk in te zetten. Gelre ziekenhuizen heeft samen met SAS en KPMG een AI-model ontwikkeld dat daarbij moet helpen. Op basis van een grote hoeveelheid data berekent het algoritme de verwachte toestroom op de IC. Is die hoog, dan kan de organisatie extra personeel inzetten. Is de toestroom naar verwachting laag, dan kunnen minder mensen ingeschakeld worden.

“In het elektronisch patiënten dossier (epd) wordt heel veel belangrijke informatie vastgelegd, maar het is voor de zorgprofessional onmogelijk om dit voor alle patiënten continu in de gaten te houden”, zegt intensivist Nicolas Schroten van het ziekenhuis. “Hier kan AI ons helpen. Door tijdig een waarschuwing te geven en de essentiële gegevens te filteren, die nodig zijn om vooruit te plannen. Hierdoor kunnen we betere zorg leveren, voor meer patiënten en voorkomen dat personeel uitvalt door overbelasting.”