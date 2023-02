Alies ten Have nieuwe directeur hr bij Total Care

Total Care heeft per 15 februari een nieuwe hr-directeur. Alies ten Have neemt de werkzaamheden van Marco Gamers over. Total Care bestaat uit de afzonderlijke bedrijven CSU (schoonmaak), Tzorg (thuiszorg) en Zizo (particuliere schoonmaak en gemaksdiensten).

Binnen deze functie zal Alies ten Have zich vooral focussen op de vertaling van de strategie in projecten, het opzetten van strategische personeelsplanning, het verder optimaliseren en digitaliseren van HR-processen en de samenwerking tussen de verschillende hr-teams.

Ten Have is hr-directeur geweest bij Rabobank Nederland waar zij verantwoordelijk was voor het totale hr-beleid en- strategie. Zij heeft een achtergrond in management- en directiefuncties bij onder andere de rechtbank Zwolle-Lelystad, de Belastingdienst en de Rabobank. Verder is zij ook lid van de raad van toezicht bij zorgorganisatie Vilente en bij het ROC Rijn IJsel.