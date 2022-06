Alle zorgkantoren in oktober klaar voor PGB 2.0

Dat heeft Helder in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. “Na oktober zal de focus worden verlegd naar het aansluiten van gemeenten. Daarbij komt de aandacht in toenemende mate te liggen op functionaliteiten voor gemeenten, zoals ondersteuning van meerdere vertegenwoordigers. Dit komt immers veelvuldig voor binnen de Jeugdwet.”

Het plan voor een nieuw uitvoeringssysteem voor het pgb ontstond nadat er in 2015 grote gebreken bleken te zitten in het systeem. Dat jaar werd de Sociale Verzekeringsbank (SVB) verantwoordelijk voor de uitbetaling, maar het computersysteem dat de uitvoerder hiervoor had opgezet werkte niet goed. De afronding van PGB 2.0 is al enkele malen uitgesteld.

Andere implementatie

Met het nieuwe systeem hoeven gemeenten in de toekomst onder meer niet langer handmatig, maar “veilig en eenduidig” via het Gemeentelijk Gegevensknooppunt (GGk) hun Toekenningsberichten aan te leveren. De laatste maanden is het volgens Helder duidelijk geworden dat voor het aansluiten van budgethouders vallend onder de Jeugdwet en de Wmo vanwege verschillen in uitvoeringsvarianten, samenwerkingsvormen en softwareleveranciers, een ander soort implementatie nodig is. Nu wordt gewerkt aan een meer gecentraliseerde aanpak van de aansluitingen.

Helder wil het beheer en doorontwikkeling van PGB 2.0, inclusief het Zorgdomein, op termijn beleggen bij de SVB. Vanwege de complexiteit en omdat er nog “teveel zaken in beweging zijn”, stelt Helder die overdracht vier jaar uit. In de tussentijd blijft het PGB 2.0-systeem in gebruik bij alle ketenpartijen – onder de regie van VWS.

Woon-initiatieven

In antwoord op Kamervragen zegt Helder dat ze het onwenselijk vindt om pgb’s beschikbaar te maken als van eigen regie door budgethouders weinig sprake is. Haar ministerie krijgt signalen dat dat bij bepaalde woon-initiatieven het geval is. Met name “als mensen noodgedwongen budgethouder worden, omdat dat de enige manier is om te kunnen wonen in het wooninitiatief dat hun voorkeur heeft.” Ze onderzoekt hoe budgethouders met het zorgkantoor afspraken kunnen maken over contractering.

Pgb-risicoscan

Inmiddels is een pilot afgerond met de pgb-risicoscan, schrijft Helder in haar Kamerbrief. Om die scan in te kunnen zetten, is een juridische grondslag nodig en moeten veel waarborgen worden opgenomen “om een zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens te garanderen”. Momenteel kijkt de SVB op verzoek van VWS of die risicoscan eigenlijk nog nodig is, gezien de mogelijkheden die het PGB 2.0 biedt op dit terrein.