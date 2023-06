Alliade verkoopt kantoren en boekt 13,7 miljoen winst

In coronatijd bleek dat thuiswerken goed mogelijk is voor met name het kantoorpersoneel. Alliade heeft daarom beleid gemaakt dat medewerkers de mogelijkheid biedt om meer vanuit huis te werken. Als gevolg daarvan bleken een aantal kantoorpanden niet meer nodig. Deze panden zijn het afgelopen jaar verkocht.

Nieuw ecd

Alliade verleende in 2022 aan meer dan 8.000 cliënten zorg en ondersteuning. Alliade realiseerde met jeugdzorg, gehandicaptenzorg, ouderenzorg, werk & dagbesteding en maatschappelijke ondersteuning afgelopen jaar een totaalomzet van 341 miljoen euro.

Na een juridische fusie in 2020 is de organisatie in 2022 overgegaan naar één merknaam voor alle vormen van zorg. Tegelijk is een administratieve samenvoeging voorbereid, inclusief de ICT- en werkprocessen. Zo is begin dit jaar één nieuw elektronisch cliëntdossier en een nieuw systeem voor bedrijfsvoering in gebruik genomen.