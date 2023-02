Alternatief voor gesloten plaatsing van kwetsbare meisjes

In het onderzoek werd gekeken naar de achtergrond van jonge meisjes die vanuit een open jeugdzorginstelling in een gesloten instelling werden geplaatst. Er is onderzocht in welke situaties het niet lukt om meisjes met ervaringen van geweld in afhankelijkheid in een open setting te behandelen. En wat er nodig is om meisjes niet meer door te plaatsen. Het onderzoek werd mede gefinancierd door VWS.

Meer bescherming

De komende jaren wordt de gesloten jeugdzorg afgebouwd en kleinschalige woonvormen worden opgebouwd. Voor jonge, kwetsbare meisjes biedt kleinschalig wonen alleen geen passende oplossing. Zij hebben meer bescherming nodig. Fier, Levvel en Sterk Huis ontwikkelden samen een alternatief voor gesloten plaatsingen en het doorplaatsen van deze meisjes: Intensive care, Bescherming en Onderwijs. Daarbij wordt ingezet op kleinschalige voorzieningen met een hoge personeelsbezetting: twee medewerkers per vier cliënten, en het eerder inzetten van gespecialiseerde hulp. Dit alternatief werkt volgens een open voorziening met een hoge mate van zorg, veiligheid en bescherming. En met een toekomstgerichte en kindvriendelijke insteek. Ook onderwijs is daarin heel belangrijk.

Signalenlijst

Het tijdig herkennen door een ieder van de signalen die deze meisjes kenmerken is essentieel. Op basis van de onderzoeksresultaten is gekomen tot een signalenlijst die het tijdig herkennen van de doelgroep ondersteunt. Hierop staat bijvoorbeeld veel en langdurig gepest worden, huishoudelijk geweld en een onveilige gehechtheid aan ouders. De zorgorganisaties doen ook een beroep op de samenleving: kijk niet weg als je iets ziet waar je vraagtekens bij zet, luister naar je onderbuikgevoel en wees waakzaam. Iedereen kan een cruciale rol spelen in het leven van kwetsbare meisjes.