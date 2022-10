Alternatieve arts langer in cel vanwege kankerbehandelingen

In oktober 2015 schrapte het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg de 68-jarige H. na klachten uit het BIG-register voor artsen. Desondanks zette de arts zijn praktijken met experimentele behandelingen voort.

Valse hoop

Van 2016 tot en met 2018 ging H. in Zuid-Holland en Brabant aan de slag met vijf patiënten die leden aan darm-, alvleesklier- en borstkanker. In ruil voor 8000 euro zou hij ze in de ogen van het Openbaar Ministerie (OM) “valse hoop hebben gegeven dat hij ze kon genezen”. Eén van de mensen kreeg te horen dat “genezing van de ziekte voor H. een appeltje-eitje was”.

Behalve die mogelijke oplichting verdenkt het OM de 68-jarige H. ook van mishandeling en zware mishandeling. Zo diende H. in de ogen van justitie de slachtoffers herhaaldelijk “niet toegelaten medicatie” toe, zoals bitterzout en groene of blauwe substanties, onder meer met algen. Verder bracht de verdachte een zelfgemaakte slang met ledlampen naar binnen en gaf hij dubieuze “lichttherapie”.

Zorgplicht

Als gevolg van die behandelingen, waarbij H. zou hebben gelogen dat die op korte termijn in Duitsland zouden worden gelegaliseerd, werden de patiënten zieker. Zo kreeg een slachtoffer last van diarree, zweren en kreeg ze een stoma. “Hij is zijn zorgplicht totaal niet nagekomen en heeft helemaal geen verwijzingen naar de reguliere gezondheidszorg gedaan”, zei de officier van justitie dinsdag tijdens de tussentijdse (pro-forma)zitting.

H. werd in juni opgepakt in Roemenië en uitgeleverd aan Nederland, nadat hij niet was komen opdagen voor verhoor. Sindsdien zit hij vast. Tijdens de zitting werd die voorlopige hechtenis verlengd.

In twee gevallen verdenkt het OM de geschrapte arts van zware mishandeling met voorbedachten rade. Volgens de advocaat van H. heeft zijn cliënt daar “veel moeite mee”.

“Hij zegt dat hij alles met goede intenties heeft gedaan. Misschien wat onzorgvuldig, maar met de intentie om ze op een goede manier te behandelen”, zei zijn raadsman. “De eerste behandelingen gingen goed.” (ANP)