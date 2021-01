Alternatieve artsen nemen afstand van uitspraken arts Museumplein

Alternatieve artsen, verenigd in de beroepsgroep Artsenvereniging Voor Integrale Geneeskunde (AVIG), nemen afstand van uitspraken van een homeopathisch arts tijdens een demonstratie afgelopen zondag op het Museumplein in Amsterdam.

De man uit Limburg zei in een interview met NH Nieuws en AT5 onder andere dat er geen coronapatiënten op de intensive cares liggen en dat artsen alles verzinnen. “Ik ben verdomme arts, ik ben hier aan het vechten voor de vrijheid van ons land. Ze zijn hier in dit land mensen aan het vermoorden met vaccins”, zei de man die als basisarts staat geregistreerd in het BIG-register.

Voor de Inspectie Gezondheidszorg (IGJ) zijn de uitspraken aanleiding om onderzoek te doen naar de arts.

Volgens de AVIG is hij geen lid van de vereniging. De organisatie vraagt ook aandacht voor preventie in de vorm van leefstijl en versterking van het immuunsysteem om ernstige klachten bij corona te voorkomen. “Uit alle cijfers en onderzoeken blijkt dat de mate van ziek worden na een infectie sterk afhankelijk is van leeftijd (ouder dan 70 jaar), vitamine D-tekort, obesitas en onderliggende aandoeningen”, aldus de AVIG. (ANP)