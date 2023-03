Altrecht krijgt certificaat voor duurzaamheid

Altrecht-bestuurder Stefan de Kort: “Wij vinden het thema duurzaamheid erg belangrijk. Wij gaan verspilling zoveel mogelijk tegen, verwerken afval op een goede manier en doen ingrepen aan de panden waar we onze zorg in verlenen. Dit certificaat toont aan dat we met duurzaamheid nog steeds op de goede weg zijn.”

Ook in 2019 ontving Altrecht dit certificaat met een geldigheidsduur van drie jaar. De Kort: “De komende drie jaar willen wij bewijzen dat we het certificaat waard zijn. Thema’s als energiebesparing, mobiliteit, afvalpreventie maar ook duurzaam inkopen, hebben wij hoog op de agenda staan, zodat we daar de nodige verbeteringen in realiseren. Want met duurzaamheid ben je nooit klaar, dat blijft voortdurend in ontwikkeling.”

Volgende stap

In december vorig jaar ondertekende Altrecht de Green Deal 3.0. Daarmee verbindt Altrecht zich aan de afspraken die zorgorganisaties, zorgverzekeraars en brancheorganisaties samen maken voor versnelling naar ‘duurzame zorg’. De Kort: “Met de ondertekening van de nieuwe Green Deal 3.0 zetten we een volgende stap in duurzaamheid. Eerst lag de focus op gebouwen, faciliteiten en inkoop. Nu zijn de thema’s verbreed naar het primaire zorgproces, de zorg voor onze cliënten en duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers.”

Duurzame bedrijfsvoering

De Milieuthermometer Zorg is een certificeerbaar milieumanagementsysteem dat een duurzame bedrijfsvoering stimuleert en borgt. Het zorgspecifieke milieumanagementsysteem omvat de onderwerpen binnen het thema Planet van het People-Planet-Profit-gedachtegoed van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).